Kütahya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet C. yönetimindeki 59 ALG 351 plakalı otomobil ile Fatih Y. idaresindeki 20 ARH 173 plakalı motosiklet Emet-Hisarcık orta ölçekli sanayi bölgesindeki porselen fabrikasının asfalt çıkışında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Fatih Y. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
