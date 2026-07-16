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Emet'te alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa yürekleri ısıttı

Emet'te alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa yürekleri ısıttı
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Kütahya'nın Emet ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa, itfaiye ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Ekipler tarafından suyla serinletilen kaplumbağa doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde otluk alanda çıkan yangın sırasında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa, itfaiye ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Emet ilçesine bağlı Kırgıl Köyü'nde ot yangını çıktı. Bölgeden yükselen alevleri ve dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, söndürme çalışmaları sırasında yangından etkilenen bir kaplumbağayı fark etti. Güvenli bölgeye alınan kaplumbağa, ekipler tarafından suyla serinletildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Yangın ise kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin yalnızca alevlerle değil, yaban hayatını korumak için de gösterdiği hassasiyet vatandaşların takdirini topladı. Kurtarma anları, yangının ortasında umut veren görüntüler olarak hafızalara kazındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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