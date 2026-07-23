Haberler

Kütahya'da elektrik hatlarından kaynaklı orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'da elektrik hatlarından kaynaklı orman yangını kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya’da elektrik hatlarından çıktığı iddia edilen orman yangını, köylülerin ve Orman İşletme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Köylü yetişmeseydi büyüyecek yangın soğutma çalışmalarıyla söndürüldü.

Kütahya'da elektrik hatlarından kaynaklı çıktığı iddia edilen orman yangını, köylülerin ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Kütahya - Eskişehir kara yolunun 11. kilometresinde, merkeze bağlı Ahmetoluğu Köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, elektrik hatlarından kaynaklı bir orman yangını çıktı. Çevreye yayılan alevleri ve dumanları fark eden köylülerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de bölgede soğutma çalışması yaparak alevlerin yayılmasını önledi.

"Eğer köylü yetişmeseydi dağlar, taşlar yanacaktı"

Bölgede elektrik hatlarından kaynaklı benzer sorunlar meydana geldiğini öne süren Ahmetoluğu köyü sakinlerinden Alaattin Arayan, "Buradaki elektrik hatları sebebiyle 2-3 senedir aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Eğer köylü yetişmeseydi çok büyük bir problem olacaktı; dağlar, taşlar yanacaktı. Çok şükür, zamanında müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı" dedi.

"Yollar bozuk olmasına rağmen müdahalede gecikme yaşanmadı"

Bölgedeki ulaşım sorununa da dikkat çeken Arayan, Ahmetoluğu Köyü'ne bağlı Beşdeğirmen ve Yenice mahallelerinin yollarının bozuk olduğunu belirterek, "Bu arada yollarımız bozuk. Buna rağmen yangına müdahalede gecikme yaşanmadı. Ancak yollarımızın da yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili resmi inceleme sürerken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli'nin 'Hazine yardımı' önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki

Fena ters düştüler

Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar

Evinde yok yok! Ünlü yönetmen ve kardeşiyle ilgili karar verildi
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi

Sorguda bu iki fotoğrafı da sordular! İşte savunması

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Son dakika! Gözaltındaki Fatma Soydaş hakkında yeni gelişme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için tutuklama talebi

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet dahil 21 kişi hakkında karar verildi
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi

Pazarcının uçup gittiği anlar kamerada
Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

İşte hayatın durduğu şehrimiz! Dışarı çıkmak yürek ister
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

6 tünel, 4 viyadük, 5 köprü ve 3 kavşak! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek

Seyahat süresini 30 dakikaya düşürecek proje yarın açılıyor