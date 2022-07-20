Kütahya'da orman yangını kontrol altına alındı Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 4 ilk müdahale ekibi, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 helikopter, 2 uçak ve 4 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönümlük karaçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 112 Acil Çağrı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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