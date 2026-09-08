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Kütahya’da okul güvenliği için yeni eğitim öğretim yılı tedbirleri görüşüldü

Kütahya’da okul güvenliği için yeni eğitim öğretim yılı tedbirleri görüşüldü
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Kütahya’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

2026-2027 eğitim öğretim yılına yönelik MEB Okul Güvenliği Toplantısı, Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ilgili protokoller kapsamında kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı. Öğrencilerin eğitim süreçlerini güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri, trafik düzenlemeleri ve öğrenci servis araçlarının denetimi görüşüldü. Ayrıca kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak okul güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile komisyon üyeleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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