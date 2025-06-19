Kütahya'da Narkotik Köpeği Thor Uyuşturucu Operasyonunda Başarı Elde Etti

Kütahya'da Narkotik Köpeği Thor Uyuşturucu Operasyonunda Başarı Elde Etti
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Kütahya'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, köpek Thor'un yardımıyla 64 bin içimlik bonzai madde ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

Kütahya'da operasyonda görev alan narkotik köpeği Thor'un kısa sürede uyuşturucu maddeyi bulması sonrasında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Uyuşturucuların bulunduğu o anlar kameraya yansıdı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kente uyuşturucu getirdiği belirlenen bir araç takibe alındı ve uygun noktada durduruldu. Araçta narkotik köpeği Thor'un da katılımıyla yapılan detaylı aramada, 10 parça halinde yaklaşık 64 bin içimlik kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.T. ve F.T., sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, Z.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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