Kütahya'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç-İnegöl çevre yolunda gerçekleşti. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Domaniç- İnegöl çevre yolunun 3. kilometresinde, Durabey köyü altı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, motosikletiyle İnegöl'den Domaniç'in Çarşamba köyüne gitmekte olan Hüseyin Karaca, henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Karaca'ya ilk müdahaleyi çevredeki sürücüler yaptı. Ardından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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