Kütahya'da kumar oynayan 6 şahsa idari para cezası

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, kumar oynandığı tespit edilen işletmeci ve 6 şahıs hakkında idari para cezası uygulandı.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, kumar oynandığı tespit edilen işletmeci ve 6 şahıs hakkında idari para cezası uygulandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, Ali Paşa Mahallesindeki adreste Borsa tabir edilen kumar oyunu oynandığı tespit edildi. İşletmeci E.E. (51) hakkında şüpheli sıfatıyla adli işlem uygulanırken, 6 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu'nu gereği kumar oynama fiili sebebiyle idari ceza işlem yapıldı. İki deste oyun kağıdı ve 810 TL'ye el konuldu. Adresin herhangi evrakı bulunmadığından gerekli emniyet tedbirleri aldırılarak zabıta görevlilerince mühürlendi. - KÜTAHYA