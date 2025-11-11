Kütahya'da Kaymakam, Komiser Yardımcısı'nı İntihar Girişimini Önlediği İçin Ödüllendirdi

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği hayat kurtaran operasyonla takdir toplayan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Mustafa Akarsu'ya teşekkür ederek başarı belgesi takdim etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen törende Kaymakam Özdemir, Komiser Yardımcısı Akarsu'nun bir intihar girişimini önlemedeki üstün gayretini ve cesur hareketini tebrik etti.

Komiser Yardımcısı Mustafa Akarsu, geçtiğimiz günlerde bir çatı katından kendini atmak üzere olan bir vatandaşı başarılı bir şekilde ikna ederek ve kritik bir müdahaleyle kurtararak büyük bir faciayı engellemişti. Bu fedakar ve başarılı hizmeti dolayısıyla Kaymakam Özdemir tarafından onurlandırıldı.

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, görevini büyük bir hassasiyet ve cesaretle yerine getiren tüm emniyet mensuplarına teşekkür ederek, Komiser Yardımcısı Akarsu'nun bu davranışının diğer meslektaşlarına da örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu. - KÜTAHYA