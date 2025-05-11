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Kütahya'da Kayıp Traktör Tamircisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'da Kayıp Traktör Tamircisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 4 gündür kayıp olan traktör tamircisi Sami İlik için arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, AFAD ve köylülerin desteklediği ekipler, dron ve arama köpekleri ile bölgede iz arıyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Durabey köyünde 4 günden beri kendisinden haber alınamayan esnafın bulunmasına yönelik başlatılan arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Durabey köyünde ikamet eden ve 8 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde evden yaya olarak çıkan 40 yaşındaki traktör tamircisi Sami İlik'in akşam eve dönmemesi üzerine yakınları yetkililere kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp Sami İlik için jandarma, AFAD ve İNDAK ekipleri tarafından bölgede dron ve arama köpekleri kullanılarak arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

Arama çalışmalarını 4 günden beri sürdüren ekipler kayıp vatandaşın izine henüz ulaşamadı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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