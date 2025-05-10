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Kütahya'da Kayıp Eşya İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'da Kayıp Eşya İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kaybolan traktör tamircisi Sami İlik için başlatılan arama çalışmaları 3 gündür sürüyor. Jandarma, AFAD ve İNDAK ekipleri drone ve arama köpekleriyle desteklenen çalışmalarda henüz bir iz bulamadı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Durabey köyünde 3 günden beri kendisinden haber alınamayan esnafın bulunmasına yönelik başlatılan arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Durabey köyünde ikamet eden ve 8 Mayıs 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde evden yaya olarak çıkan 40 yaşındaki traktör tamircisi Sami İlik'in akşam eve dönmemesi üzerine yakınları yetkililere kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp Sami İlik için jandarma, AFAD ve İNDAK ekipleri tarafından bölgede drone ve arama köpekleri kullanılarak arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

Arama çalışmalarını 3 günden beri sürdüren ekiplerin kayıp vatandaşın izine henüz ulaşamadı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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