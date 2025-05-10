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Kütahya'da Kaybolan Genç Kız Cinayete Kurban Gitti, 7 Kişi Tutuklandı

Kütahya'da Kaybolan Genç Kız Cinayete Kurban Gitti, 7 Kişi Tutuklandı
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Kütahya'da bir yıldır kayıp olan 19 yaşındaki Nagihan Uyğur'un cinayete kurban gittiği ve cesedinin ailesine ait bir evin bahçesindeki kuyuda bulunduğu açıklandı. Olayla ilgili 7 kişi tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Kütahya'da 1 yıldır kayıp genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: 7 kişi tutuklandı

Genç kızın cesedi, ailesine ait bir evin bahçesindeki kuyuda bulundu

KÜTAHYA - Kütahya'da Nisan 2024'ten bu yana kayıp olan 19 yaşındaki Nagihan Uyğur'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu genç kızın cesedi, ailesine ait bir evin bahçesindeki kuyuda bulundu. Olayla ilgili 7 şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne 4 Mayıs 2025 tarihinde başvuran H.E.T., kardeşi Nagihan Uyğur'dan bir yıldır haber alamadığını bildirdi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıp şahsın bulunması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, aile bireylerinden O.Ç.'nin ifadesine başvuruldu. O.Ç., Nagihan Uyğur'un dayısı Y.T. tarafından geçmişte cinsel istismara uğradığını ve bu durumun ailenin bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. İfadeye göre, olayın duyulmasından korkan aile üyeleri, 2023 yılının Eylül ayında Nagihan Uyğur'u ortadan kaldırma kararı aldı.

Cesedin üzerinin moloz ve betonla kapatıldı

O.Ç., verdiği ifadede, Ekim 2023'te dayı Y.T.'nin Nagihan'ı iple boğarak öldürdüğünü ve cesedi evin bahçesindeki bir kuyuya attığını belirtti. O.Ç., cesedin üzerinin moloz ve betonla kapatıldığını, kendisinin de bu sürece yardım ettiğini itiraf etti. Cinayetin işlendiği Börekçiler Mahallesi'ndeki evin 2024 yılında 1 milyon TL'ye satıldığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin 8 Mayıs sabahı olay yerinde yaptığı kazı çalışmasında, kayıp Nagihan Uyğur'a ait olduğu belirlenen ceset bulundu. Ceset otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ailedeki 4 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan H.T. ve O.Ç. adlı şahıslardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 15 yaşındaki G.U. savcılıktan serbest bırakılırken, ailede bulunan 4 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yapılan araştırmalarda, aile fertlerinin geçmişte işlenen başka cinayetlerle de bağlantılı olduğu belirlendi. Nagihan Uyğur'un babası Mehmet Uyğur'un 2011 yılında kaybolduğu, daha sonra kardeşi Y.T. ve yeğeni H.U. tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Y.T.'nin bu olaydan sonra uzun süre firari olarak yaşadığı ve son olarak 2021 yılında Kütahya'ya taşındığı tespit edildi.

Emniyet yetkilileri, ailenin toplumdan izole bir şekilde yaşadığını, sosyal medya uygulamaları dışında hiçbir iletişim yöntemi kullanmadığını ve Kütahya'da depremzede olduklarını söyleyerek kimliklerini gizlediklerini belirtti.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - 3.Sayfa
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