Kütahya'da Kaybolan 19 Büyükbaş Hayvan Dron ile Bulundu
Kütahya'nın Soğukçeşme köyünde kaybolan 19 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından dron ile yapılan arama sonucu 5 kilometre uzaklıkta bulundu ve sahibine teslim edildi.
Kütahya'nın Soğukçeşme köyü ormanlık alanında 3 gün önce kaybolan 19 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince bölgeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta dron ile bulunarak sahibine teslim edildi.
Merkez İlçe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Soğukçeşme köyü ormanlık alanında 3 gün önce saat: 11.20 sıralarında 19 büyükbaş hayvanın kayıp olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Asayiş Timi ve Komando Bölük Komutanlığı ekiplerince dron ile yapılan arama faaliyeti sonucunda kayıp büyükbaş hayvanlar bölgeden 5 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa