Kütahya'da Kahvehanede Cinayet: Şüpheli Yakalandı

Kütahya'nın Emet ilçesi Çerte köyündeki kahvehanede sarılır gibi yaptığı kişiyi 4 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çerte köyünde köy kahvehanesine gelen A.A. (28) isimli şahıs, sarılır gibi yaptığı Ramazan Tezcan'ı (39) belinden çıkardığı bıçakla 4 yerinden bıçakladı. Olayda ağır yaralanan Tezcan, kaldırıldığı Çavdarhisar Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı A.A. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Köy sakinleri ikilinin arasında herhangi bir husumet bulunmadığını ancak 2 gün önce bir konu üzerine ufak bir tartışma yaşadıklarını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA