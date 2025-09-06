Haberler

Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu: 79 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu: 79 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, 79 bin 940 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 79 bin 940 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda Merkez ilçede operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 79 bin 940 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Otomotiv devi Hyundai'nin fabrikasına baskın: 475 kişi gözaltına alındı

Otomotiv devinin fabrikasına baskın! Yüzlerce gözaltı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 34 şüpheli yakalandı

Milyonlarca liralık operasyon! Hepsi kıskıvrak yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.