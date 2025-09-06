Kütahya'da Kaçakçılık Operasyonu: 79 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, 79 bin 940 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 79 bin 940 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda Merkez ilçede operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 79 bin 940 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa