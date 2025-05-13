Kütahya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 17 Bin 500 Makaron ve 49 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından 3 ev ile 2 işyerinde yapılan aramada 17 bin 500 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ile 49 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince ilde kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde il merkezinde bulunan 3 ev ile 2 işyerinde yapılan arama işlemi sonucunda, 17 bin 500 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 49 kilogram kıyılmış tütün ve 200 adet sigara paketlemede kullanılan şeffaf jelatin ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.G (43) ve M.A. (58) isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA