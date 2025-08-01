Kütahya'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Gözaltı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu kaçak sigara ve malzemesi ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Simav ilçe merkezindeki 2 işletmede yapılan aramalarda; 45 bin 920 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 15 bin adet bandrolsüz makaron, 103 kilogram kıyılmış tütün ve bin 115 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.B. ve A.K. isimli şüpheliler hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Jandarma yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aynı kararlılıkla süreceğini vurguladı. - KÜTAHYA