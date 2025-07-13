Kütahya'da Kaçak Parfüm Operasyonu: 79 Adet Ele Geçirildi

Kütahya'da Kaçak Parfüm Operasyonu: 79 Adet Ele Geçirildi
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yasadışı yollarla getirilen 79 adet parfüm ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda önemli bir operasyona imza attı.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye sokulan parfümleri piyasaya sürerek haksız kazanç sağladığı tespit edilen M.B. isimli şahsın kullandığı araç uygulama noktasında durduruldu. Araçta gerçekleştirilen aramada, 79 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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