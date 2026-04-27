Kütahya'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, baz istasyonundan kablo çalarken suç üstü yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde bulunan baz istasyonlarında farklı tarihlerde meydana gelen kablo hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Yapılan titiz takip ve incelemeler neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Merkez ilçe Söğüt köyünde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalanırken, olayda kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 13 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet demir kesme makası, 2 adet yan keski, 1 adet maket bıçağı, 1 çift iş eldiveni, 1 adet kar maskesi ve 20 metre kablo bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında il emniyet müdürü ifadeye çağrıldı
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif

Diyarbakır'daki düğünde kaydedilen görüntüler ses getirdi

Düğün sırasında ilginç anlar
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru

Gülistan Doku iddiası infial yarattı Soylu sessizliğini fena bozdu
İstanbul'u terk eden isimler kervanına 'Havuç' da katıldı

Tası tarağı topladılar, İstanbul'u terk ettiler

Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı

Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, gerçek bambaşka çıktı
Diyarbakır'daki düğünde kaydedilen görüntüler ses getirdi

Düğün sırasında ilginç anlar
Ankara'da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Mantar ararken buldu, eline alıp taşıyınca hayatının şokunu yaşadı
Survivor’da saldırı ve küfürlerin ardından Seren Ay diskalifiye edildi

Survivor’da kriz büyüdü, sonu diskalifiye oldu