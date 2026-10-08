Kütahya'da jandarma operasyonunda 61,5 kilogram tütün ve 2 bin makaron ele geçirildi

Kütahya'da jandarma operasyonunda 61,5 kilogram tütün ve 2 bin makaron ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da jandarma ekiplerince il genelinde yürütülen kaçakçılık çalışması kapsamında merkez ilçede operasyon düzenlendi. Operasyonda 61,5 kilogram kıyılmış tütün ile 2 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi, olayla bağlantılı 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kütahya'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 61,5 kilogram kıyılmış tütün ile 2 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik il genelinde çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda merkez ilçede operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 61,5 kilogram kıyılmış tütün ile içerisinde kıyılmış tütün bulunan 2 bin adet makaron ele geçirildi.
Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.