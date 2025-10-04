Kütahya'da Jandarma Eylül Ayında 79 Suçluyu Yakaladı

Kütahya'da Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından eylül ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 79 şahıs yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, 2025 yılı Eylül ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 79 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 23'ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 54 şahıs ifadesinin alınmasının ardından, 2'si ise para cezasını ödemesine müteakip serbest bırakıldı. - KÜTAHYA