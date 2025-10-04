Haberler

Kütahya'da Jandarma Eylül Ayında 79 Suçluyu Yakaladı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda eylül ayında çeşitli suçlardan aranan 79 kişi yakalandı. 23'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kütahya'da Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından eylül ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 79 şahıs yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, 2025 yılı Eylül ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 79 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 23'ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 54 şahıs ifadesinin alınmasının ardından, 2'si ise para cezasını ödemesine müteakip serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
