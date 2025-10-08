Kütahya'da İzinsiz Kazı Operasyonu: 9 Gözaltı

Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarmanın izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Emet ilçesi Samrık köyünde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, yer altı görüntüleme cihazı, el detektörü, balyoz, matkap, kürek, levye, 2 adet çekiç, 2 adet kazı demiri, 2 adet kazma ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA