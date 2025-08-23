Kütahya'da İtfaiye ve Polis, Çatı Katında Mangal Yapanları Buldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, çatı katından duman çıktığı ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yangın yerine ulaştıklarında beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Ekipler, yangın yerine mangal yapanları buldu.

Olay, Hanımçeşme Mahallesi Selin Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanda meydana geldi. Çatı katından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu endişeyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Ancak, olay yerine gelen ekipler, çatıda herhangi bir yangın belirtisi olmadığını fark etti. Dumanın kaynağının, bir grup vatandaşın çatı katında yakmış olduğu mangaldan geldiği anlaşıldı. Ekipler, durumu teyit ettikten sonra operasyonlarını sonlandırdı. - KÜTAHYA