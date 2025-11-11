Kütahya'da İki Motosiklet Kazası: Sürücüler Hafif Yaralandı
Kütahya'da meydana gelen iki ayrı motosiklet kazası, güvenlik kameralarına yansıdı. İlk kaza Adnan Menderes Bulvarı'nda, diğeri ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleşti. Sürücüler hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.
Kütahya'da meydana gelen iki ayrı motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
İlk kaza, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. Motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücü yola savruldu.
İkinci kaza ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yaşandı. Bu kazada da motosiklet bir otomobile çarptı ve sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Her iki kazada da sürücülerin hafif sıyrıklarla kazayı atlattıkları öğrenildi. - KÜTAHYA