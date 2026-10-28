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Kütahya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı 20'li yaşlardaki genç öldü

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Kütahya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı 20'li yaşlardaki genç öldü Haber Videosunu İzle
Kütahya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı 20'li yaşlardaki genç öldü
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Kütahya'da hemzemin geçitte İzmir-Eskişehir seferindeki yolcu treninin çarptığı 20'li yaşlardaki genç, Kütahya Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken polis kazayla ilgili soruşturma yürütüyor.

Kütahya'da hemzemin geçitte trenin çarptığı bir genç hayatını kaybetti.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çeçen Sokak'ta bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, raylardan karşıya geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen 20'li yaşlardaki bir gence, İzmir-Eskişehir seferini yapan 32011 sayılı yolcu treni çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gencin, kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, kazanın ardından yolcu treni için yedek makinist çağrıldı. Kütahya'da inecek yolcuların trenden indirilmesinin ardından tren, yedek makinist eşliğinde seferine devam etti.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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