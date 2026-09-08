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Kütahya’da güvenlik ve asayiş masaya yatırıldı

Kütahya’da güvenlik ve asayiş masaya yatırıldı
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Kütahya’da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Musa Işın’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kütahya'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Musa Işın'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Kütahya genelindeki asayiş durumu başta olmak üzere, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ile trafik güvenliğine ilişkin konular kapsamlı şekilde değerlendirildi. Mevcut durumun ele alındığı toplantıda, güvenlik ve kamu düzeninin daha etkin şekilde sağlanması amacıyla alınması gereken ilave tedbirler de görüşüldü. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Musa Işın, Kütahya'nın huzuru ve vatandaşların güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı. Vali Işın, "Şehrimizin huzuru ve vatandaşlarımızın güvenliği bizim önceliğimizdir. Güvenlik güçlerimiz; suç ve suçlularla mücadeleden uyuşturucu ve kaçakçılığın önlenmesine, trafik güvenliğinden kamu düzeninin korunmasına kadar her alanda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Kütahya'nın huzurunu korumak için tüm kurumlarımızla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, yapılan değerlendirmelerin ardından alınacak tedbirlerin görüşülmesiyle sona erdi. Toplantıya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Mustafa Baş, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, il protokolü ve Güvenlik Komisyonu üyeleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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