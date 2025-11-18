Haberler

Kütahya'da Güvenli Eğitim İçin Bilgilendirme Faaliyeti

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, ilkokul çevrelerinde güvenli bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla velilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Toplum Destekli Polislik ekipleri, güvenlik konusunda öneriler ve KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, "Güvenli Eğitim Hepimizin Sorumluluğudur" anlayışıyla ilkokul çevrelerinde güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, öğrencilerin velilerine yönelik anne ve babalara tavsiyeler, öğrencilerin güvenliği, çevrede şüpheli durumların nasıl bildirileceği ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Polis ekipleri, velilere konuya ilişkin broşürler dağıtarak hem öğrencilerin hem de ailelerin güvenlik konusunda daha duyarlı ve bilinçli olmalarını hedefledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
