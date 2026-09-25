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Kütahya'da Fuar Kavşağı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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Kütahya'da Fuar Kavşağı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Kütahya-Eskişehir kara yolu Fuar Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu Fuar Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.S. idaresindeki 07 BZK 380 plakalı otomobil ile Çiniciler Çarşısı yönüne dönmek isteyen D.G. yönetimindeki 06 BTT 425 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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