Haberler

Kütahya'da son iki haftada yoğun denetim, 45 aranan şahıs yakalandı

Kütahya'da son iki haftada yoğun denetim, 45 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son iki haftada 15 bin 883 şahıs ve 3 bin 89 aracı kontrol ederek 45 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca, narkotik operasyonlarında 72 şahıs yakalanırken, kaçağa da büyük miktarda makaron ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son iki hafta içerisinde il genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında 15 bin 883 şahıs ile 3 bin 89 araç kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca 143 umuma açık işletme, 144 park ve bahçe, 126 ticari taksi ve 143 motosiklet denetlendi.

Uygulamalarda 45 aranan şahıs yakalanırken, bunlardan 23'ü tutuklanarak Kütahya Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Çalışmalar sırasında 1 adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 161 adet fişek ve 23 adet kesici alet ele geçirildi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde 1 hacizli-yakalamalı araç ile 2 çalıntı araç yakalanırken, 16 kayıp şahıs da bulunarak ailelerine teslim edildi. Ayrıca 26 yoklama kaçağı şahıs hakkında işlem yapıldı. 95 şahsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda ise 49 olayda 72 şahıs yakalanırken, 10 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 1 kilo 796 gram narkotik madde ile 5 bin 692 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında da 5 milyon 190 bin adet boş makaron ile 16 bin 300 adet dolu makaron ele geçirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı, 7 polis yaralandı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Çatışma saatlerdir sürüyor
Yalova'da son durum: Okullarda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi

Elektrik ve doğalgaz kesildi, bölgedeki okullarda eğitime ara verildi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor

Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Komşu ülke paradan iki sıfır attı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe'den istediği isim taraftarı çıldırtacak
Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor

Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor
Lemina'yı yıkan, Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme

Lemina'yı yıkan, taraftarı sevindiren gelişme
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü