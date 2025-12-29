Kütahya'da son iki haftada yoğun denetim, 45 aranan şahıs yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son iki hafta içerisinde il genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında 15 bin 883 şahıs ile 3 bin 89 araç kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca 143 umuma açık işletme, 144 park ve bahçe, 126 ticari taksi ve 143 motosiklet denetlendi.

Uygulamalarda 45 aranan şahıs yakalanırken, bunlardan 23'ü tutuklanarak Kütahya Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Çalışmalar sırasında 1 adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 161 adet fişek ve 23 adet kesici alet ele geçirildi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde 1 hacizli-yakalamalı araç ile 2 çalıntı araç yakalanırken, 16 kayıp şahıs da bulunarak ailelerine teslim edildi. Ayrıca 26 yoklama kaçağı şahıs hakkında işlem yapıldı. 95 şahsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda ise 49 olayda 72 şahıs yakalanırken, 10 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 1 kilo 796 gram narkotik madde ile 5 bin 692 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında da 5 milyon 190 bin adet boş makaron ile 16 bin 300 adet dolu makaron ele geçirildi. - KÜTAHYA