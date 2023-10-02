Kütahya'da ekmek içerisinde uyuşturucu bulunduran şüpheli yakalandı
Kütahya'da il jandarma ekipleri, Bursa'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramada ekmek içerisine gizlenmiş 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kütahya'da ekmeğin arasına uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'dan Kütahya'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin bulunduğu aracı kent merkezi yakınlarında durduran ekipler, yaptıkları aramada ekmek içerisine gizlenmiş 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa