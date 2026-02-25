Haberler

Kütahya'da damat ile kayınpeder arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Güncelleme:
Kütahya'da bir damat, tartışma sırasında kayınpederi tarafından tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Olay sonrası hastaneye sevk edilen damadın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kütahya'da bir kişi aralarında tartışma çıkan damadını tüfekle bacağından vurarak yaraladı.

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında kayınpeder A.E., araçta bulunan tüfekle damadı S.D.'ye ateş etti. Bacağına saçmalar isabet eden S.D., olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. S.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli A.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

