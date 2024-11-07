Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da çöplükte çıkan yangın evlere sıçradı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı bir köyde yer alan çöplükte henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin 10'dan fazla eve sıçradığı ve vatandaşların tahliye edildiği yangına müdahale devam ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan bir köyde çöplükte çıkan yangın, 10'dan fazla eve sıçradı. Yangına müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi. Vatandaşların tahliye edildiği bölgede, alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor. Köydeki dar sokaklar ve birbirine bitişik olan evler, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Yangına havadan müdahale için helikopter bekleniyor.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Tavşanlı'da merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kızılçukur köyünde çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede bazı evlere sıçradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı Belediyesi İtfaiyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Ekipler, vatandaşların tahliye edildiği 10'dan fazla evi saran alevleri söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Sokakların dar olduğu köyde, birbirine bitişik binalardaki yangına müdahale güçlükle yürütülüyor. Söndürme çalışmasına havadan destek için helikopter beklendiği öğrenildi.

Kütahya'da çöplükte çıkan yangın evlere sıçradı
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Anne kürsüyü yumrukladı, baba salonu terk etti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

Duruşmada sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

 Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?

Nevzat Bahtiyar'ın bomba iddiası amcaya soruldu: Yengenle aranda ilişki var mı?
Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? İUP maaşları ne zaman yatacak? Dursunbey yangın SON DURUM ne? Balıkesir yangın söndü mü? İUP maaşları ne kadar 2024? Galatasaray Tottenham ilk 11'i! Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Galatasaray Tottenham hangi kanalda? Galatasaray Tottenham maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 7 Kasım Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 7 Kasım Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 7 Kasım Perşembe bugün kim potaya gitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.