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Kütahya'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuklarını Kurtaran Baba Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuklarını Kurtaran Baba Hayatını Kaybetti
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Kütahya'da termal atıklardan oluşan bir su birikintisine düşen iki çocuğunu kurtaran baba Cemal Güneş, boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından AFAD ekipleri Güneş'in cansız bedenine ulaştı.

Kütahya'da termal atıkların oluşturduğu suda boğulma tehlikesi geçiren iki çocuğunu kurtaran baba, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Ilıca Kaplıcaları Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cemal Güneş (45) çocuklarıyla birlikte piknik için Ilıca bölgesine gitti. Burada Güneş'in iki çocuğu yaklaşık 2 metre derinliğindeki su birikintisine girdi. Kısa süre sonra çocuklarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Güneş, çocuklarını kurtarmayı başardı. Baba ise suyun içinde gözden kayboldu. AFAD ekipleri, bir süre sonra Cemal Güneş'in cansız bedenine ulaşarak karaya çakırdı. Güneş'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cemal Güneş Güvenlik 3-sayfa Güneş Yaşam AFAD Baba

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