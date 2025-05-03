Kütahya'da Aşırı Hız ve Dikkatsizlikle 4 Trafik Kazası

Kütahya'da Aşırı Hız ve Dikkatsizlikle 4 Trafik Kazası
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Kütahya il merkezinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazası, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle gerçekleşti. Kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Kütahya'da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 4 ayrı trafik kazası kameralara yansıdı.

Kütahya il merkezinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara yansıdı. Kazalar, kentin farklı noktalarına yerleştirilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından görüntülendi.

KGYS kameralarına yansıyan kazaların en çok aşırı hız, dikkatsizlik ve trafik kurallarına uymama sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmadı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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