Haberler

Kütahya JASAT ekipleri, 5 yıldır aranan cezaevi firarisini Balıkesir'de yakaladı

Kütahya JASAT ekipleri, 5 yıldır aranan cezaevi firarisini Balıkesir'de yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 2021 yılından beri aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan bir cezaevi firarisini Balıkesir'in Erdek ilçesinde yakaladı. Firari, çeşitli suçlardan toplam 7 yıl 16 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2021 yılından bu yana aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisini Balıkesir'in Erdek ilçesinde yakaladı.

JASAT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari ve saha çalışmaları sonucunda; bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından toplam 7 yıl 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin yeri tespit edildi.

Titiz takip ve çalışmalar neticesinde gizlendiği Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Bandırma T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum

Süreç neden tamamlanmadı! İşte Lookman transferinde son durum
Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?

Anlaşma sonrası ilk açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme

Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi

İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu

Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum

Hakkında yakalama kararı çıkmıştı! Suçlamalara Bali'den yanıt verdi