Kütahya'da Ağustos Ayında 63 Kişi Yakalandı
Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı. Bu kişilerden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar sonucu Ağustos ayında çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 38'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya'da JASAT timleri ve ilçe jandarma ekipleri, aranan şahıslara yönelik istihbari ve saha çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, Ağustos ayında çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 38'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 24'ü ifadelerinin alınmasının ardından, 1 kişi ise para cezasını ödemesinin ardından serbest bırakıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için istihbarata dayalı ve teknolojik imkanlardan en üst düzeyde faydalanarak, ilgili makamlarla koordineli çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
