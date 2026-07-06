57 Yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kütahya'da yakalandı
Kütahya'da emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 57 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 66 ayrı suç kaydı olan bir hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında toplam 57 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, şüphelinin "Karşılıksız Çek Verme" suçundan kesinleşmiş 57 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahsın ayrıca 65 adet "Karşılıksız Çek Verme" ve 1 adet "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" olmak üzere toplam 66 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA