Kütahya'da bir araçta 5 milyon 190 bin boş makaron ele geçirildi

Kütahya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 5 milyon 190 bin adet boş makaron bulundu. Üç şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 5 milyon 190 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 519 koli içerisinde toplam 5 milyon 190 bin adet boş makaron bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

