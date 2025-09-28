Kütahya'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem, Balıkesir'de Paniğe Neden Oldu
Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de hissedildi. Sındırgılılar, 10 Ağustos'ta yaşadıkları 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden panik yaşadı ve dışarı çıktı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğünde deprem, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de hissedildi.
Kütahya depremi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de paniğe neden oldu. 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde depremi yaşayan Sındırgılılar, şiddetli bir depremi tekrar yaşadı. Dışarı çıkan vatandaşlar, depremden sonraki dakikaları sokakta geçirdi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa