Kütahya'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem, Balıkesir'de Paniğe Neden Oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğünde deprem, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de hissedildi.

Kütahya depremi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de paniğe neden oldu. 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde depremi yaşayan Sındırgılılar, şiddetli bir depremi tekrar yaşadı. Dışarı çıkan vatandaşlar, depremden sonraki dakikaları sokakta geçirdi. - BALIKESİR