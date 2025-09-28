Haberler

Kütahya'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem, Balıkesir'de Paniğe Neden Oldu

Kütahya'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem, Balıkesir'de Paniğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de hissedildi. Sındırgılılar, 10 Ağustos'ta yaşadıkları 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden panik yaşadı ve dışarı çıktı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğünde deprem, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de hissedildi.

Kütahya depremi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de paniğe neden oldu. 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde depremi yaşayan Sındırgılılar, şiddetli bir depremi tekrar yaşadı. Dışarı çıkan vatandaşlar, depremden sonraki dakikaları sokakta geçirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paşinyan: Ermenistan ile Türkiye arasında eşi görülmemiş olumlu bir diyalog tesis edildi

Paşinyan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Eşi benzeri görülmemiş...
Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin

İslam coğrafyasında deprem etkisi yaratan Gazze çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.