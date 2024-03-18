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Kütahya'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

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Kütahya'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Evliya Çelebi Mahallesi'nde bir otomobil ile motosikletli kurye çarpışırken, aynı caddede gece saatlerinde ise motosiklet otomobile çarptı. Her iki kazada da toplamda 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kütahya'da 3 kişinin yaralandığı 2 ayrı trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesinde otomobil ile, motosikletli kurye çarpıştı. Kazada kurye yaralandı.

Aynı caddede ve aynı istikamette gece saatlerinde de üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Saniye saniye kaydedilen kazalar, 3 kişinin hafif şekilde yaralanmasıyla atlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Evliya Çelebi Mahallesi Kütahya Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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