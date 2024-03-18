Kütahya'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Kütahya'da 3 kişinin yaralandığı 2 ayrı trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesinde otomobil ile, motosikletli kurye çarpıştı. Kazada kurye yaralandı.

Aynı caddede ve aynı istikamette gece saatlerinde de üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Saniye saniye kaydedilen kazalar, 3 kişinin hafif şekilde yaralanmasıyla atlatıldı. - KÜTAHYA