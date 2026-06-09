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Kütahya'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kütahya'da 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Kütahya'da emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 23 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 11 ayrı suç kaydı olan bir hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet ekiplerinin titizlikle sürdürdüğü çalışmalar neticesinde, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 23 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yeri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yapılan incelemelerde şahsın adli sicilinde çok sayıda suç kaydının bulunduğu da belirlendi. Şahsın, 8 adet hırsızlık, 2 adet işyeri dokunulmazlığını ihlal etme ve 1 adet mala zarar verme olmak üzere toplam 11 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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