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Kütahya'da Sahte Para Operasyonu: 4 Gözaltı

Kütahya'da Sahte Para Operasyonu: 4 Gözaltı
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Kütahya’da araçta 217 bin 600 TL değerinde sahte para ele geçirilirken, olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da araçta 217 bin 600 TL değerinde sahte para ele geçirilirken, olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekiplerce durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 88 adet sahte 200 TL'lik banknot ele geçirildi. Sahte banknotların toplam değerinin 217 bin 600 TL olduğu bildirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "parada sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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