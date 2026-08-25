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Kütahya'da Kayıp Genç Halil Göz İçin Arama Sürüyor

Kütahya'da Kayıp Genç Halil Göz İçin Arama Sürüyor
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Kütahya’da 23 Ağustos’tan beri kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Halil Göz’i arama çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'da 23 Ağustos'tan beri kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Halil Göz'i arama çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'nın merkez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ikamet eden Halil Göz'den (24), 23 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara Kütahya MEB Arama Kurtarma Birimi, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, TDV Kütahya Arama Kurtarma Ekibi, Denizli İHAKUT Ekibi ve gönüllü vatandaşlar katıldı. 8 araç, 3 dron, 1 iz takip köpeği ve 34 personel ile birlikte genci arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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