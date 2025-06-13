Astsubay ağabeyinin silahıyla oynarken kazara ablasını vurarak öldürdü

Astsubay ağabeyinin silahıyla oynarken kazara ablasını vurarak öldürdü
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Astsubay ağabeyinin silahıyla oynarken kazara ablasını vurarak öldürdü
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, silahla oynayan 15 yaşındaki O.Y., ablası Nisanur Yakın'ı yanlışlıkla vurdu. Olay, Y.Y.'nin evde bıraktığı silahın küçük kardeş tarafından alınması sonucu meydana geldi. Nisanur Yakın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kütahya'da acı olay: 15 yaşındaki çocuk, silahla oynarken ablasını vurdu
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde silahla oynayan 15 yaşındaki erkek kardeş, ablasını yanlışlıkla vurarak ölümüne neden oldu.Edinilen bilgilere göre Bursa'da çalışan Y.Y. (23), salı akşamı ailesini ziyaret etmek için Moymul Mahallesi Huzur Caddesi'ndeki ikametine geldi. İddialara göre, Y.Y. eve geldiğinde silahını masanın üzerine bıraktı. Bu sırada 15 yaşındaki küçük kardeşi O.Y., masanın üzerindeki tabancayı alarak mutfakta bulunan ablası Nisanur Yakın'a yanlışlıkla ateş etti. Silah sesini duyan aile bireyleri, Nisanur Yakın'ı kanlar içinde buldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Nisanur Yakın savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastane morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - 3.Sayfa
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