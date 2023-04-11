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Kütahya, Bursa ve Çanakkale'de eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Kütahya, Bursa ve Çanakkale'de eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya, Bursa ve Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya, Bursa ve Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa, Çanakkale ve Kütahya İl Emniyet Müdürlüklerince koordineli olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şahıslardan O.O.Y, H.Ö, E.C.S, M.E, A.B.U, M.C. E ve M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Kütahya Bursa 3. Sayfa Haberler

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