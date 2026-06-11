Haberler

Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda iki otomobilin karıştığı kazada 17 yaşındaki Ali K. hayatını kaybetti, iki sürücü yaralandı.

Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda Muhammet Ali K. idaresindeki 43 PL 358 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Takla atan otomobil, karşı şeride geçti. Halil İbrahim T. yönetimindeki 43 AHA 401 plakalı otomobil, ani şekilde karşısına çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Ancak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç karşı şeride geçerek aydınlatma direğine çarptı.

Kazada her iki araçta ağır hasar meydana gelirken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçlarda sıkışan yaralılara müdahale etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, takla atan araçta bulunan 17 yaşındaki Ali K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazada yaralanan iki sürücü Muhammet Ali K. ve Halil İbrahim T. ise ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının hastanede takip altına alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı anlatım: Dünya Kupası'nın açılış maçı başladı

Dünya Kupası start verdi! Maç çok hızlı başladı

Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

İran'ın tehdidi işe yaradı, Trump anında geri adım attı
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık

İmamoğlu ve Özel'in olası ihraçlarına ilişkin net sözler

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Okan Buruk'tan TFF'ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk

Hedefinde onlar var: Tamamen akıl dışı, vizyonsuzlar!
Sarıyer'de özel okulun sahibi, tartıştığı idari işler müdürünü silahla yaraladı

Özel okul sahibi, kadın çalışanını vurdu
Samsun'da eski eşinin dedesini öldürüp bodrumda saklayan sanık: Hatırlamıyorum

Yaşlı adamın cesedini günlerce saklamıştı! Savunması skandal
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti; olay kamerada

Üniversitede kan donduran anlar kamerada