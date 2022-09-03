Kütahya haberi! Domaniç'te trafik kazası: 2'si çocuk, 6 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kütahya haberi... Domaniç'te trafik kazası: 2'si çocuk, 6 yaralı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada ikisi çocuk 6 kişi yaralandı. Domaniç'te trafik kazası: 2'si çocuk, 6 yaralı KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada ikisi çocuk 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İ. H. An yönetimindeki 77 BE 523 plakalı otomobil, Domaniç-İnegöl Karayolu Çatalalıç mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşların üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ. H. An (61), eşi F. An (52), H. Kaş (56), S. Kaş (53), K. E. Çağlar ve M. Kaş 112 Sağlık Ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tamer Yiğit Kütahya Domaniç 3. Sayfa Yerel Haberler

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