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Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kök ekili skunk bitkisi, bong aparatı ve zıvanalı sarma kağıtları ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kök ekili skunk bitkisi, bong aparatı ve zıvanalı sarma kağıtları ele geçirilirken, operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekim suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekiplerin çalışmaları kapsamında Davutlar Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 6 kök ekili skunk bitkisi, 1 bong aparatı ve 2 zıvanalı sarma kağıdı ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.G. (22), İ.G. (27) ve Y.K. (23) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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