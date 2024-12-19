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Kuşadası'nda Yunan Unsurları Tarafından Geri İtiilen 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Kuşadası'nda Yunan Unsurları Tarafından Geri İtiilen 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurlarınca geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 33 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından geri itilen can salları içerisindeki 33 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 33 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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