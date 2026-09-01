Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince Kuşadası ilçesinde O.T. (52), Y.T. (44) ve L.Ö. (39) isimli şahısların 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu işlediği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 105 gram ketamin, 224 adet Lyrica hap, 3 gram metamfetamin, 1 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 8 adet kenevir tohumu, 3 adet bong aparatı, 1 adet av tüfeği, 10 adet fişek, 6 adet tarihi madeni para ve 3 adet telefon ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuşadası Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüphelinden O.T. ve Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı