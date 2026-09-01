Haberler

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler, hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince Kuşadası ilçesinde O.T. (52), Y.T. (44) ve L.Ö. (39) isimli şahısların 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu işlediği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 105 gram ketamin, 224 adet Lyrica hap, 3 gram metamfetamin, 1 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, 8 adet kenevir tohumu, 3 adet bong aparatı, 1 adet av tüfeği, 10 adet fişek, 6 adet tarihi madeni para ve 3 adet telefon ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kuşadası Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüphelinden O.T. ve Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi

KKTC Cumhurbaşkanı duyurdu! Batan geminin yeri tespit edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer

Parayı basıp aldı! Premier Lig'i sallamayı kafaya koymuş
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

Amedspor maçı sonu oldu!
12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu

12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
Çin liderine bir adım fazla yaklaşmanın bedeli! Yaka paça uzaklaştırıldı

Sen misin Şi'ye yaklaşan! Korumaların müdahalesi sert oldu
Icardi'nin yeni adresi belli oluyor! Menajeri açıkladı

Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada